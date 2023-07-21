Жители Подмосковья обсудили с общественниками и главами муниципалитетов проблемы здравоохранения

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО
Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова, а также главы администраций Рузского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов и ЗАТО Молодёжный обсудили с жителями проблемы и планы развития здравоохранения. XIV Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошёл в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Подмосковья.
На встрече жители подняли темы доступности и качества медицинской помощи, кадрового дефицита, строительства новых и ремонта имеющихся медицинских учреждений, поставок современного оборудования, улучшения инфраструктуры, онлайн-записи к врачам.
Решение конкретных проблем жителей в социальной сфере – основной запрос общества к институту общественных палат по всей стране. Об этом заявил зампред Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
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«Продолжаем проводить встречи с жителями в разных городских округах. Каждый может задать волнующие вопросы. Диалог всегда был и остаётся одним из самых удобных форматов общения, поскольку некоторые вопросы можно решить оперативно», – сказала Стригункова.
«Мы будем продолжать такие гражданские форумы в Подмосковье и делиться опытом с другими регионами», – отметил Мартынов, который выступил модератором форума.Все поднятые вопросы взяли в работу профильные министерства. Всего в Подмосковье пройдёт 20 таких форумов.
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Лора Луганская