Жители Подмосковья оформили более 700 тыс. электронных рецептов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«С начала года таким образом было оформлено более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.
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