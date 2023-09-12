Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок

Травматологи Электростальской больницы выяснили, что пожилая женщина упала дома. Врачи провели обследование, в ходе которого диагностировали пациентке перелом бедренной кости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентке требовалась операция, на котору она долго не могла решится из-за из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на операционное вмешательство.