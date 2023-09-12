Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
— сертификат о профилактических прививках;
— справка 086/у, которая необходима абитуриентам;
— справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у;
— справка для детского лагеря - 079/у;
— выписка из амбулаторной карты;
— санаторно-курортная карта для детей (076/у);
— санаторно-курортная карта для взрослых (072/у);
— справка для предоставления в спортивную секцию.
«Перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. Потому что теперь в ряде случаев пациенту нет необходимости идти в поликлинику за документом — получить некоторые виды справок можно онлайн, оставив заявку. Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Самой популярной справкой, которую заказывали онлайн стала справка об отсутствии контактов.
Чтобы оформить справки необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.
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