Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок

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Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции.
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