Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в эти выходные в 21 подмосковном парке

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Акция проводится в регионе с начала лета и за это время свое здоровье проверили уже почти 7 тыс. человек. Сам формат очень удобен для работающего населения, в выходные жители могут не только позаботиться о себе и своем здоровье, но и провести время с семьей на свежем воздухе», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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