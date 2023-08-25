Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в эти выходные в 21 подмосковном парке

Выездные бригады врачей будут работать в 21 парке: в Балашихе, Коломне, Пушкино и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Акция проводится в регионе с начала лета и за это время свое здоровье проверили уже почти 7 тыс. человек. Сам формат очень удобен для работающего населения, в выходные жители могут не только позаботиться о себе и своем здоровье, но и провести время с семьей на свежем воздухе», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.





При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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