Жители Подмосковья смогут закрывать больничный лист онлайн

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Жители Московской области, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме смогут закрыть больничные листы с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«<…> Для удобства жителей региона мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента, и, если у пациента еще сохраняются симптомы заболевания, то врач назначит ему очный прием для продления больничного», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Записаться на консультацию можно на портале «Госуслуги» в разделе «Терапия». Пациент самостоятельно выбирает удобные даты и время для консультации у врача.
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