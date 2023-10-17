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Жители Подмосковья смогут закрывать больничный лист онлайн

17 октября 2023, 11:06
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме смогут закрыть больничные листы с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«<…> Для удобства жителей региона мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента, и, если у пациента еще сохраняются симптомы заболевания, то врач назначит ему очный прием для продления больничного», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на консультацию можно на портале «Госуслуги» в разделе «Терапия». Пациент самостоятельно выбирает удобные даты и время для консультации у врача.


Стоит отметить, что очное посещение у врача для закрытия больничного также остается за пациентом.

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Щелковские врачи помогли женщине родить в 10-ый раз
17 октября 2023, 10:46

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В перинатальном центре городского округа Щёлково врачи помогли родить в десятый раз 33-летней пациентке, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра заведующим, заместителем главного врача и главным врачом было принято решение о родоразрешении путем кесарева сечения в плановом порядке, учитывая предлежание плаценты. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2680 г и ростом 48 см», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.


Стоит отметить, что ​пациентка и новорожденный ребёнок ​уже готовятся ​к выписке.

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Сексолог назвал главную причину мужских неудач в постели
Сексолог Костоев рассказал, почему мужчины терпят неудачи в постели
17 октября 2023, 08:04

Фото: istock / grinvalds

Консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев рассказал изданию «Лента.ру» о причинах неудачах мужчин в постели.
Он объяснил, что мужские страхи, которые приводят к неудачам в сексуальных отношениях появляются по разным причинам — начиная от трудностей в финансовом плане, закачивая лишним весом. Костоев объяснил, что часто люди очень много размышляют о страхе, постоянно пытаются понять причины его появления. В результате чего придуманные фобии могут стать реальными неудачами в постели.

Мужчины переживают, что они могут быть плохими любовниками, думают о размере пениса, переживают за неудовлетворенность женщины. Также они могут беспокоится из-за возможной незапланированной беременности, страха импотенции или длинны полового акта.

«Зрелому человеку неважно, что о нем будут думать в случае неудач <...> Он понимает их реальные причины и знает, как решить возникшие вопросы. Если проблемы можно решить, то незачем переживать. Если их нельзя решить, то переживать нет смысла», — добавил Костоев.
Эксперт также отметил, что для избавления от лишних переживаний может помочь партнерша. Костоев подытожил, что общение, взаимопонимание и уважение, а также совместный поиск решений поможет справиться с комплексами.

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#эксперт
#женщины
#мужчины
#люди
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Эндокринолог Павлова: Варёные яйца на завтрак способствуют продлению жизни
17 октября 2023, 07:10

Фото: IStock/fordeno

Употребление варёных яиц способно увеличить продолжительность жизни человека, так как это доступный продукт, обеспечивающий организм высококачественным белком, который нужен для бесперебойного функционирования всех систем. Об этом в своём Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«В целом, куриные яйца — один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти», — рассказала она читателям.

Яйца предотвращают развитие атеросклероза, повышая уровень «хорошего» холестерина. Кроме того, по словам доктора Павловой, яичный желток содержит биологически активные питательные вещества и соединения. 

В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени

Наконец, куриные яйца очень хорошо усваиваются, практически мгновенно давая организму большое количество полезных компонентов — в том числе витаминов или антиоксидантов.

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Эндокринолог Михалева: Гранат помогает в профилактике рака
17 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Edgie

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Об этом пишут «Известия».
«Гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Этот фрукт содержит множество фитохимических компонентов, включая антоцианы, полифенолы, флавоноиды, тритерпены, алкалоиды и лигнаны», — цитирует издание слова собеседницы.

Михалева добавила, что гранат также фармакологически активен при ряде заболеваний — таких как метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания полости рта эндокринные заболевания и онкология.

Кроме того, гранат эффективен при ревматологических заболеваниях, тошноте и рвоте у беременных и в качестве профилактики старения кожи, отметила специалист.

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В Белгороде провели уникальную операцию на открытом сердце раненного бойца
Хирурги из Белгорода удалили осколок из сердца раненного солдата
16 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/Gumpanat

Белгородские хирурги из областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели уникальную операцию раненному военному. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Уточняется, что боец был доставлен из зоны проведения спецоперации. Он получил множественные осколочные ранения. Белгородские хирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов вместе с анестезиологом Юрием Копытовым смогли удалить осколки, проведя уникальную операцию на открытом сердце.

В настоящее время военный восстанавливается, его состояние оценивается как стабильное. Врачи сообщают, что мужчина в скором времени пойдёт на поправку. В скором времени бойца смогут навестить родственники. 

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что врачи будут делать всё возможное, чтобы военный как можно быстрее пошёл на поправку. В Белгородской области есть все необходимые ресурсы для лечения и восстановления пациентов, подчеркнул губернатор. 

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Названы продукты, которые могут укрепить зубы
Нутрициолог Ульянчик: для укрепления зубов необходимо есть зелень и овощи
16 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Vadym Pavelnko

Нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик рассказала, что здоровье зубов и десен можно сохранить из без лекарственных препаратов. По ее словам, нужно употреблять в пищу зелень и овощи темно-зеленого цвета.
По словам эксперта, зелень и овощи темно-зеленого цвета богаты кальцием и фосфором. Это как раз те микроэлементы, из которых состоят зубы, подчеркнула Ульянчик.
 
«Петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Также сок этих растений, проникая в труднодоступные места во рту, борется с образованием налета на зубах», - цитирует «Лента.ру» специалиста.

Ульянчик уточнила, что сладкий перец и зелень богаты витамином С, который поддерживает соединительную ткань десен. Он необходим для того, чтобы зубы не расшатывались, а десны не кровоточили.

Она также добавила, что морковь, свекла и редька содержат больше число витаминов, кальций, калий, натрий, фосфор, йод, железо, серебро и другое. Все эти компоненты приводят кровообращение в деснах в порядок, а также помогают кальцию усваиваться в структуру зубов.

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Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии
16 октября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у детей зачастую с ОРВИ можно перепутать другие опасные недуги, такие, как бактериальные инфекции и аллергии.
Врач отметил, что всё дело в симптомах, которых схожи с ОРВИ. Среди них: температура, насморк, боль в горле, кашель.

«С этими же симптомами могут протекать и некоторые другие заболевания, которые взрослые могут перепутать с ОРВИ. Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Тимаков.

При этом, подчеркнул специалист, менингит и пневмонию перепутать с ОРВИ не получится, поскольку симптоматика у этих заболеваний разная.

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Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Врач Бровиков предостерег россиян от долгого сидения в туалете
16 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/Suchada Tansirimas

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков предупредил россиян об опасности долго сидения в туалете, по его словам, время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут.
Он рассказал, что сидеть на унитазе можно не более пяти минут, при этом стоит избегать потуг.

«Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
 
По словам Боровикова, во время сидения на унитазе примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. В таком положении прямая кишка принимает правильную форму, а мышцы могут расслабиться. Он также уточнил, что для регулярного стула стоит употреблять в пищу больше овощей.

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#врачи
#люди
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В Подмосковье заменили более 70 единиц тяжёлого медоборудования
16 октября 2023, 17:21

Фото: Минздрав МО

С момента запуска программы по замене тяжёлой аналоговой техники в Московской области обновили 72 единицы на 1,3 млрд рублей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В Подмосковье в прошлом году стартовала программа по замене тяжёлой аналоговой техники на цифровую. Речь идёт об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы почти на 1,3 млрд рублей», – сказала зампред. 
В пример она привела новые рентгеновские аппараты, введённые в эксплуатацию в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера и в Московском областном онкодиспансере. Оба установлены взамен старой аналоговой техники, не отвечавшей современным требованиям. 

Рентгеновский комплекс в Химках - отечественного производства. Его применяют для диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулёз. Всего диспансере заменили уже шесть рентген-аппаратов. 
 
В областном онкодиспансере аппарат установлен в хирургическом корпусе. Он будет применяться для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С его помощью планируется выявлять метастазы и изменения в лёгких воспалительного характера после операций. 
 
Всё оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

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