Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей

Фото: Минсоцразвития МО
«Всего на этот год в бюджете на эту меру предусмотрено около 400 млн рублей. Такую поддержку получают люди, которые ухаживают за тяжелобольным человеком дома, а не отправляет его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия. Как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таких случаях предусмотрена ежемесячная выплата 27 тысяч рублей», – пояснила министр.Как пояснили в Минсоцразвития Московской области, такую выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, а получить услугу долговременного ухода по ссылке.
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