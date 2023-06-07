Жительница Сергиева Посада едва не умерла после татуажа бровей

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Аллергию спровоцировал содержащийся в краске пигмент
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли женщину, у которой развилась острая аллергия на татуаж бровей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 32-летнюю местную жительницу с сильным отёком и зудом в области бровей. Как выяснилось, ей сделали татуаж, а на следующее утро брови выглядели как после химического ожога. Отёк начал переходить на переносицу, и женщина вызвала скорую помощь.
Врачи диагностировали пациентке ангионевротический отёк в острой форме. Это отёк глубоких слоёв кожи и подкожных тканей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Волгограде ребёнок впал в кому после 2 недель неправильного лечения.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 32-летнюю местную жительницу с сильным отёком и зудом в области бровей. Как выяснилось, ей сделали татуаж, а на следующее утро брови выглядели как после химического ожога. Отёк начал переходить на переносицу, и женщина вызвала скорую помощь.
«Такую реакцию обычно вызывают лекарства, яды, пищевые аллергены или пыльца. В нашем случае её спровоцировал пигмент, содержащийся в краске. Такое состояние могло привести к тяжёлой форме отёка горла и дыхательных путей, вплоть до летального исхода», – рассказала заведующая терапевтическим отделением №2 Марина Козлова.По её словам, после двух дней детоксикации и антигистаминной терапии пациентке стало значительно лучше. Сейчас она уже выписана на амбулаторное лечение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Волгограде ребёнок впал в кому после 2 недель неправильного лечения.
Лора Луганская