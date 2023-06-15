Жительнице Орехово-Зуева удалили камни, с которыми она ходила 15 лет

Фото: Минздрав МО
Удалять крупные камни пациентка боялась
Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили из мочевого пузыря пациентки 300 граммов камней, с которыми она ходила 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
40-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на резкие боли при мочеиспускании и кровь в моче. Обследование выявило большое количество камней в мочевом пузыре пациентки. Также выяснилось, что её почка имеет подковообразную форму. Это редкая аномалия органов мочевыделительной системы, когда почки срастаются друг с другом. Как выяснилось, камни появились у женщины ещё 15 лет назад, но удалять их она боялась.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мытищах спасли пациента с язвенным кровотечением, лечившегося «народными методами».
40-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на резкие боли при мочеиспускании и кровь в моче. Обследование выявило большое количество камней в мочевом пузыре пациентки. Также выяснилось, что её почка имеет подковообразную форму. Это редкая аномалия органов мочевыделительной системы, когда почки срастаются друг с другом. Как выяснилось, камни появились у женщины ещё 15 лет назад, но удалять их она боялась.
«Под общим наркозом через разрез на передней брюшной стенке мы удалили из мочевого пузыря 300 граммов камней. Диаметр самого крупного составил 3 см. Функциональность мочевого пузыря удалось сохранить», – рассказал врач-уролог Никита Наумов.Сейчас женщина уже выписана на амбулаторное лечение. Медики ещё раз напомнили о важности своевременного обращения за медицинской помощью и регулярном прохождении диспансеризаций.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мытищах спасли пациента с язвенным кровотечением, лечившегося «народными методами».
Лора Луганская