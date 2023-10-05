Жительница Подмосковья стала мамой после семи кесаревых сечений

Фото: Минздрав МО
В Московском областном центре охраны материнства и детства в седьмой раз стала мамой 38-летняя жительница Подмосковья. В результате кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом 3900 г и ростом 54 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Все дети были рождены путём кесарева сечения из-за малого срока между родами. Благодаря профессионализму и опыту врачи центра могут успешно вести беременность и принимать роды даже после такого количества сделанных ранее кесаревых сечений», – сказала главврач центра Татьяна Мельник.Сейчас мать и новорождённый уже выписаны домой.
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Лора Луганская