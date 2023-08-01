Жителям Подмосковья рассказали, что летом больше возможностей пройти диспансеризацию

Фото: пресс-служба ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»
Летом у жителей Московской области открываются новые возможности для прохождения диспансеризации. Летом пройти диспансеризацию можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в городских парках.
Жители Люберец смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. В подмосковных Люберцах появилась выездная диспансеризация, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха.
Пройти диспансеризацию в Центральном парке в Люберцах можно по субботам с 10:00 до 14:00 часов.
Варианты прохождения диспансеризации:
— записаться через личный кабинет госуслуг;
— через регистратуру поликлиники;
— записаться в кабинет диспансеризации через единый телефон call-центра губернатора 122;
— придя в поликлинику, обратиться к дежурному администратору.
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Пройти диспансеризацию в Центральном парке в Люберцах можно по субботам с 10:00 до 14:00 часов.
«Диспансеризация проводится примерно в течение двух часов. Желательно прийти натощак, так как будет проводится забор крови на уровень холестерина в крови, на уровень глюкозы в крови, будет проводиться флюрографическое обследование, электрокардиограмма, измерение внутриглазного давления, артериального давления», — рассказала заведующая центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова.Диспансеризацию в передвижном медпункте можно пройти без очереди. Приём пациентов проводят два врача.
Варианты прохождения диспансеризации:
— записаться через личный кабинет госуслуг;
— через регистратуру поликлиники;
— записаться в кабинет диспансеризации через единый телефон call-центра губернатора 122;
— придя в поликлинику, обратиться к дежурному администратору.
«Чем старше пациент, тем больше спектр исследований он будет проходить, согласно действующему приказу министерства здравоохранения Московской области», — добавила заведующая центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы.Чтобы пройти диспансеризацию в парке необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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Алиса Сергиенко