Жителям Подмосковья рассказали, как заготавливать целебные соцветия липы

Фото: Комлесхоз МО
«Период цветения этих деревьев небольшой, он длится не более двух недель. Зонтиковые соцветия насыщенного бледно-жёлтого цвета обладают уникальными лечебными свойствами. Сейчас лучший момент для их сбора», – сказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Проводить сбор надо исключительно в сухую погоду, в экологически чистой местности, вдали от автотрасс и промышленных зданий. А чтобы сделать из липового цвета чай и целебные отвары, его надо высушить.
Перед сушкой советуют удалить из собранного лишнее, убрать испорченные соцветия. Далее следует разложить соцветия на мешковине тонким слоем на чердаке или в затемнённом месте под навесом и сушить, периодически помешивая.
При использовании электросушилки нужно выставлять температуру не выше +38 градусов, иначе липа потеряет целебные свойства.
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