Звезда «Милых обманщиц» Питерс набрала 30 кг из-за серьёзной болезни

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27-летняя американская актриса Саша Питерс в подкасте актёра Тейлора Лотнера и его жены Тейлор Доум Лотнер The Squeeze поделилась, что в 17 лет набрала 30 кг из-за поликистоза яичников.
Саша Питерс рассказала, что всегда страдала от нерегулярного менструального цикла, но гинекологи твердили, что это пройдёт.
Эндокринолог поставила диагноз — синдром поликистозных яичников.
Ранее дерматолог Екатерина Анчикова рассказала, что высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах.
Врач добавила, что высыпания появляются и на фоне УФ-облучения или неправильного ухода за кожей. Врач подчеркнула, что если человека беспокоят данные явления, то ему лучше обратиться за консультацией к специалисту и не заниматься самолечением.
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«Когда мне было 15-16 лет, я заметила, что мой обмен веществ изменился. В 17 я набрала 30 кг за год без причин, безо всякого объяснения», —вспомнила актриса.
«Это гормональный дисбаланс, гормональное заболевание, тестостерон или эстроген зашкаливают, витамин D падает, и симптомы его действительно видны. У каждой женщины симптомы разные: это могут быть месячные, странное оволосение, проблемы с пищеварением, много кист в яичниках, набор веса», — рассказала Питерс.Актриса сожалеет, что порой женщины не знают о наличии у них синдрома поликистозных яичников и страдают от последствий не диагностированного состояния.
Ранее дерматолог Екатерина Анчикова рассказала, что высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах.
Врач добавила, что высыпания появляются и на фоне УФ-облучения или неправильного ухода за кожей. Врач подчеркнула, что если человека беспокоят данные явления, то ему лучше обратиться за консультацией к специалисту и не заниматься самолечением.
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Мария Фирсова