Звездный косметолог Мухина назвала три самых эффективных способа избавиться от отеков по утрам

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Звездный косметолог Марият Мухиной рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как избавиться от отеков по утрам.
Как считает косметолог, необходимо заранее заморозить отвар ромашки, лимонную воду и сливки. Этими кубиками льда нужно каждое утро делать массаж лица. Такой массаж поможет убрать локальные утренние отеки и улучшит кровоснабжение. Мухина подчеркнула, что перед массажем надо нанести на лицо крем.
Самомассаж с помощью умных гаджетов
«Сейчас существуют различные варианты умных гаджетов с микротоками и ультразвуком, которые вам помогут убрать отечность», — пояснила косметолог «Вечерней Москве».
Мухина дополнила, что перед процедурой также необходимо нанести крем и делать движения по массажным линиям.
Правильное питание и отказ от соли
Специалист заявила, что правильное питание и отказ от соли помогут избавиться от отеков. Она также добавила, что сейчас есть посуда, которая делает пищу соленой без добавления соли.
Эксперт рекомендует обратиться к специалистам в салон красоты, в случае, если эти способы не помогут. Специалисты выполнят лимфодренажный массаж и необходимые инъекции для устранения отеков.
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