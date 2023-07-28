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/ Алтай
28 июля 2023, 00:25
Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 15:43
При крушении вертолета на Алтае погибли четыре человека
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 12:19
От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 июля 2023, 10:18
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
ТУРИЗМ
25 июля 2023, 14:26
Спасатели не могут пробраться к пострадавшим в ДТП на Алтае туристам
ПРОИСШЕСТВИЯ
25 июля 2023, 08:28
Россиянин погиб в перевернувшемся грузовике на Алтае
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 16:13
СУСК: мальчика, пропавшего пять дней назад в Алтайском крае, нашли мертвым в реке
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 11:49
В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поискам пропавшего мальчика
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июля 2023, 12:33
Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июля 2023, 17:28
Алтай стал самым востребованным в России направлением приключенческого туризма
ТУРИЗМ
04 июля 2023, 14:39
На Алтае мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня 2023, 17:45
В Алтайском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который убил и съел собаку
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 июня 2023, 15:03
Биологи обнаружили слизь, убивающую бактерий
ОБЩЕСТВО
26 июня 2023, 09:07
В Алтайском крае мужчина избил молотком сотрудницу сауны за пять тысяч рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 июня 2023, 08:55
Бывший российский чиновник оказался маньяком
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июня 2023, 11:37
Туристическая база сгорела из-за грозы в Горном Алтае
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июня 2023, 08:31
В ДТП в Алтайском крае погибли двое детей
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 июня 2023, 09:00
Экс-депутата осудили за изнасилование племянницы
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 мая 2023, 11:58
В Алтайском крае мужчина в бане изнасиловал 13-летнего школьника на глазах его матери
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 мая 2023, 16:42
Жительнице Алтая, которая выгнала сына на мороз, вынесли приговор
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 мая 2023, 10:11
Россиянка избивала 12-летнюю дочь за плохие оценки
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 мая 2023, 08:40
В Алтайском крае пенсионерка заказала убийство невестки
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 апреля 2023, 11:42
Иностранный студент российского вуза пропагандировал терроризм
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 апреля 2023, 11:59
Подросток погиб ночью на стадионе на Алтае
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 апреля 2023, 13:36
На Алтае москвич забрался на гору и не смог спуститься из-за страха высоты
ТУРИЗМ
31 марта 2023, 14:07
В Алтайском крае 18-летняя мать утопила сына
ПРОИСШЕСТВИЯ
21 марта 2023, 16:10
Россиянин пошел за шишками и чуть не застрелил своего друга
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 марта 2023, 14:56
Свекровь зарубила молодую мать, а затем утопила в болоте ее останки
ПРОИСШЕСТВИЯ