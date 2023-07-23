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/ Виктор Орбан
23 июля 2023, 00:25
Орбан: Западные компании прекрасно себя чувствуют в России
ЭКОНОМИКА
20 июля 2023, 19:48
Орбан заявил о нежелании западных компаний уходить из России
ЭКОНОМИКА
01 июля 2023, 08:17
Кулеба назвал болтовней слова Орбана о неспособности Украины победить Россию
ПОЛИТИКА
29 июня 2023, 11:32
Орбан заявил об отсутствии мира и процветания в ЕС
ПОЛИТИКА
18 июня 2023, 23:54
Премьер Венгрии Орбан раскритиковал план Евросоюза ввести квоты на расселение мигрантов
ПОЛИТИКА