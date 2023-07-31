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/ Дуглас Макгрегор
31 июля 2023, 05:09
ВСУ теряет солдат в промышленных масштабах
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
29 июля 2023, 06:54
Полковник США Дуглас Макгрегор: Украинская армия начала разваливаться под ударами России
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
01 июля 2023, 02:44
Полковник Макгрегор считает, что Байден не доживет до конца года
ПОЛИТИКА
15 июня 2023, 05:06
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
04 июня 2023, 05:07
Макгрегор: Украинские военные начали понимать, что их жизни для Зеленского ничего не значат
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 мая 2023, 05:48
Макгрегор: США не оставили России выбора в украинском вопросе
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 мая 2023, 05:28
Экс-советник Пентагона Макгрегор: После своего контрудара Россия получит Одессу и Харьков
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
06 марта 2023, 20:57
Экс-советник главы Пентагона констатировал гибель Украины
ПОЛИТИКА