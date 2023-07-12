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/ Конгресс США
12 июля 2023, 07:29
В США инициировали поправки о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву
ПОЛИТИКА
11 июля 2023, 05:32
Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
ПОЛИТИКА
01 июля 2023, 04:04
В Конгрессе призвали перестать финансировать Украину до достижения мира дипломатическим путем
ПОЛИТИКА
13 мая 2023, 08:31
Конгресс США требует Байдена пройти проверку умственных способностей
ПОЛИТИКА
08 мая 2023, 18:13
Маккол намерен привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу
ПОЛИТИКА
02 апреля 2023, 16:35
В конгрессе США считают катастрофу на Украине виной Байдена
ПОЛИТИКА