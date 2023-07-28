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/ Ми-8
28 июля 2023, 00:25
Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июня 2023, 10:30
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 мая 2023, 12:24
Раскрыты подробности крушения истребителей и вертолетов Ми-8 в Брянской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 мая 2023, 17:11
Над Брянской областью сбили Су-34 и Ми-8
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 марта 2023, 14:40
Российские ПВО сбили Ми-8 в Запорожской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
02 марта 2023, 16:04
Российские военные силы за стуки уничтожили два самолета и вертолет ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ