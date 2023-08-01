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/ Нигер
01 августа 2023, 00:41
Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер
ПОЛИТИКА
26 июля 2023, 17:35
AFP: Военные окружили резиденцию президента Нигера Базума
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июля 2023, 18:48
Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса
ОБЩЕСТВО
10 июля 2023, 05:23
В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 05:49
В Нигерии убили сотрудников посольства США
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 05:15
В Нигерии двух мужчин похоронили заживо из-за «колдовства»
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 марта 2023, 02:33
Нигерийский политик попытался нелегально пересадить дочери чужую почку
ПОЛИТИКА