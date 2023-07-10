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/ Перу
10 июля 2023, 03:31
В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 07:51
Автобус с пассажирами упал в пропасть в Перу
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 апреля 2023, 09:50
В Перу пассажирский автобус упал с обрыва
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 апреля 2023, 19:03
Полицейского из Питера арестовали за взятку в 20 миллионов рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 марта 2023, 20:52
Из Перу экстрадировали экс-менеджера российского банка, которого обвиняют в краже из хранилища
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 марта 2023, 07:47
В Перу трехэтажный дом рухнул в реку в результате наводнения
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 марта 2023, 11:49
В Перу из-за гриппа погибли тысячи морских котиков
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 марта 2023, 06:07
В Перу арестовали мужчину, спавшего в одной постели с древней мумией
ПРОИСШЕСТВИЯ