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/ Харьков
01 августа 2023, 00:26
В Харькове прозвучало три взрыва
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июля 2023, 03:43
В Харьковской области повреждены промышленные объекты
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 июля 2023, 23:32
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 июля 2023, 21:45
Военный журналист Сладков предположил, когда ВС РФ освободят Харьков
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 июля 2023, 12:40
Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 июля 2023, 04:36
В Харькове прогремели взрывы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
16 июля 2023, 01:18
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
11 июля 2023, 09:13
Военный эксперт Марочко: ВС РФ освободили ряд территорий Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 июля 2023, 16:23
Украинские войска обстреляли администрацию Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 июля 2023, 03:40
В Харькове и области прозвучали взрывы
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 июня 2023, 02:14
В Харьковской области прогремело минимум три взрыва
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 июня 2023, 16:40
Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после провала ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 июня 2023, 03:27
В Днепре и Харьковской области звучат взрывы
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июня 2023, 03:38
В Харькове прогремели взрывы
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 июня 2023, 03:00
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 июня 2023, 07:51
ВС РФ ударили по важному логистическому узлу ВСУ под Харьковом
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
04 июня 2023, 23:44
Россия нанесла удар по важному логистическому узлу ВСУ в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
04 июня 2023, 00:58
В Запорожье звучат взрывы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
03 июня 2023, 06:17
Военный эксперт Матвийчук: Намечается битва за Харьков
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
29 мая 2023, 10:11
Гладков: Проблему с обстрелами решит присоединение Харькова
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 мая 2023, 18:59
РВ: Во Львове местные жители подрались с эвакуированными харьковчанами
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 мая 2023, 16:37
Макгрегор: После разгрома контрнаступления ВСУ Россия освободит Харьков и Одессу
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 мая 2023, 08:01
В Харьковской области женщина подорвалась на мине ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 мая 2023, 16:43
ВКС России наносят авиаудары по диверсантам в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 мая 2023, 01:41
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 мая 2023, 07:20
Военкор Котенок заявил об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 мая 2023, 23:54
RV: Российские военные наносят удары по Харькову
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 мая 2023, 05:28
Экс-советник Пентагона Макгрегор: После своего контрудара Россия получит Одессу и Харьков
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 мая 2023, 03:11
В Харькове произошли взрывы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
16 мая 2023, 02:37
Военкоры «Русской Весны» сообщили о взятии села Масютовка в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 мая 2023, 10:59
Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Харькове
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
12 мая 2023, 23:34
Жителей Харьковской области призывают эвакуироваться
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 мая 2023, 22:23
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 мая 2023, 11:02
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
01 мая 2023, 11:54
Аналитики ISW выяснили о масштабном наступлении ВС РФ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 апреля 2023, 10:33
ВСУ планируют контрнаступление по «харьковскому» сценарию
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
Показано строк 36 из 50
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