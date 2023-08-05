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/ Якутия
05 августа 2023, 04:26
Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 августа 2023, 11:50
Якутия планирует возобновить добычу свинца и цинка
ПОЛИТИКА
04 июля 2023, 14:05
Синоптик Шувалов: С каждым днём ситуация в Якутии будет осложняться
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня 2023, 10:02
В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 июня 2023, 11:55
Пьяный мужчина угнал автомобиль со спящими детьми в Якутске
ПОЛИТИКА
17 июня 2023, 10:30
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июня 2023, 10:08
В Якутии выпал июньский снег
ОБЩЕСТВО
08 июня 2023, 08:30
В Якутии шесть человек пострадали и один погиб в аварии с тягачом
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 июня 2023, 12:24
Якутский порт Тикси станет международным
ЭКОНОМИКА
02 июня 2023, 11:07
У российского пассажирского самолета разрушилось шасси при посадке
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 мая 2023, 11:08
В Якутии сохранят для выпускников выплаты по 100 тысяч за сто баллов на ЕГЭ
ОБЩЕСТВО
25 мая 2023, 03:30
В Якутии врач-рецидивист изнасиловал 9-летнюю пациентку
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 мая 2023, 15:49
Жителю Якутии дали срок за убийства и изнасилования, которые он совершал 30 лет назад
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 мая 2023, 07:49
В Якутии из охотничьего ружья обстреляли жилой дом и магазин
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 мая 2023, 10:47
В Якутии десятиклассник надругался над школьницей в бане
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 мая 2023, 14:37
В одном из районов Якутии введён режим ЧС
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 мая 2023, 14:12
Фура с 30 тоннами продуктов на 6 миллионов рублей провалилась в реку в Якутии
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 14:14
В Якутии подросток набросился с ножом на мужчину
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 апреля 2023, 10:18
Шесть лет насиловавшего дочь россиянина осудят
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 апреля 2023, 09:19
В Якутии пассажиры получили ожоги во время посадки Ми-8
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 апреля 2023, 08:27
В Якутии в ДТП с микроавтобусами погиб человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 марта 2023, 10:51
В Якутии олени задержали поезд на полчаса
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 марта 2023, 17:49
В Якутии женщина оставила ребёнка няне и исчезла на два дня
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 марта 2023, 14:50
В Якутии найден древнейший в мире алмаз
ОБЩЕСТВО
05 марта 2023, 14:32
Предприниматель из Якутии обвинила депутата в изнасиловании
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 марта 2023, 05:46
В Якутии пьяная дочь пыталась зарезать мать
ПРОИСШЕСТВИЯ