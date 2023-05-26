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/ валерий залужный
26 мая 2023, 17:42
В Киеве раскрыли причину пропажи главкома ВСУ Залужного
ПОЛИТИКА
24 мая 2023, 23:39
Доктор Лев Авербах рассказал о последствиях ранения головы у главкома ВСУ Залужного
ЗДОРОВЬЕ
24 мая 2023, 16:03
В Киеве опровергают информацию о ранении главкома ВСУ Залужного
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
20 мая 2023, 17:32
Военкор Руденко: Залужный жив, но находится в критическом состоянии
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 марта 2023, 10:52
Залужный потребовал от партнеров передать истребители F-16
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ