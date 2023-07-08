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/ великий новгород
08 июля 2023, 17:31
СК: В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 10:18
Рабочий нашел человеческий череп в лесу под Великим Новгородом
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 марта 2023, 15:47
Первоклассник умер во время перемены
ПРОИСШЕСТВИЯ