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/ владислав юдин
11 июля 2023, 17:38
В детские сады Долгопрудного поступят новые комплекты белья
ОБЩЕСТВО
06 июля 2023, 18:29
В Долгопрудном поздравили лучших выпускников
ОБЩЕСТВО
21 июня 2023, 18:50
Глава Долгопрудного Юдин отчитался за работу перед жителями
ПОЛИТИКА
22 мая 2023, 14:31
В Долгопрудном прошёл Фестиваль боевых искусств Подмосковья с участием знаменитых спортсменов
ПОЛИТИКА