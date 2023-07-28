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28 июля 2023, 08:17
ВСУ обстреляли пропускной пункт в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 07:45
Украинские ПВО не смогли сбить ни одного российского дрона на Луганском направлении
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 07:25
Российская армия готова к большому наступлению
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 05:28
«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 05:00
Удар ВСУ по Шахтерску привел к пожару на нефтебазе
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 июля 2023, 04:52
Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 04:22
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 03:24
Пушилин назвал число раненых жителей Донецка за сутки
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 01:03
Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 17:19
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия легко уничтожит истребители F-16
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 15:28
Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 15:06
В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 13:59
Минобороны заявило об ударах по местам хранения западного вооружения на Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 13:45
В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 10:44
На Украине признали потерю значительной части западного вооружения
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 10:22
«Ждет ли Украину судьба Сирии?» - теперь зависит от США
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 10:08
Два человека пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 09:47
Украинцы добровольно сдаются в плен из-за отношения Путина
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 09:37
У Киева нет оружия для масштабного контрнаступления
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 09:18
ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 09:06
БПЛА ВСУ сбросил взрывчатку на Белгородскую область
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 08:30
Западное оружие уже не сможет повлиять на ход СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 07:10
Украина станет жертвой президентских выборов в США
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 06:50
Артиллерия уничтожили американскую бронемашину в зоне СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 06:21
NYT: ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 05:45
Разведчики ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ под Угледаром
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 05:21
Макгрегор: Польша может сравнять Львов с землей
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 05:18
Российские военные отразили девять атак ВСУ на двух направлениях
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 03:52
Появились новые данные об ударах возмездия ВС РФ на Украине
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июля 2023, 23:27
Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ