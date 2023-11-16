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/ госизмена
16 ноября 2023, 17:33
ФСБ задержала жительницу Ростовской области за финансирование ВСУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 ноября 2023, 12:37
В Тюменской области задержан мужчина, передававший секретные данные Киеву
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июля 2023, 10:34
Приговор Илье Сачкову обжалуют
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 июля 2023, 10:27
Илье Сачкову вынесли окончательный приговор
ПРОИСШЕСТВИЯ
21 июля 2023, 12:28
Прокурор потребовал приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 июля 2023, 08:57
ФСБ задержала в Курской области диверсантов, собиравших секретные сведения для ВСУ
ОБЩЕСТВО
05 июля 2023, 06:35
В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене
ОБЩЕСТВО
04 июля 2023, 20:33
ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июня 2023, 07:15
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июня 2023, 12:22
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии профессора МФТИ Валерия Голубкина за госизмену
ОБЩЕСТВО
21 июня 2023, 06:51
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 10:00
Песков высказался по подозрению в госизмене сотрудника РАН
ПОЛИТИКА
16 мая 2023, 06:38
Ученого СО РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 мая 2023, 11:21
В Крыму задержали местного жителя за госизмену
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 мая 2023, 12:09
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 апреля 2023, 10:50
В Москве арестовали четвертого за неделю подозреваемого в госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 апреля 2023, 15:05
ФСБ задержала россиянина Расулова по делу о госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 апреля 2023, 13:03
В Москве задержали третьего подряд подозреваемого по делу о госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 08:24
В Москве арестованы двое россиян за госизмену
ОБЩЕСТВО
22 апреля 2023, 23:24
Экс-сотрудник оружейного завода, обвиняемый в госизмене, не допускался к секретным данным
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 апреля 2023, 01:56
Сотрудника оружейного завода «Промтехнология» арестовали по обвинению в госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 апреля 2023, 11:40
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
ОБЩЕСТВО
14 апреля 2023, 03:13
Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 апреля 2023, 11:38
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
ОБЩЕСТВО
11 апреля 2023, 05:06
На Сахалине задержали мужчину, который хотел вступить в ВСУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 марта 2023, 06:35
Жителя Приморского края обвиняют в госизмене в пользу Китая
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 марта 2023, 07:38
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 марта 2023, 06:15
В Новгородской области задержали гражданина РФ за работу на украинскую разведку
ПРОИСШЕСТВИЯ
09 марта 2023, 17:17
Российского студента задержали за склонение к госизмене
ОБЩЕСТВО
09 марта 2023, 14:27
ФСБ завершила расследование дела Сачкова о госизмене
ПРОИСШЕСТВИЯ
09 марта 2023, 13:35
Политолога Воронина приговорили к 13 годам за госизмену
ОБЩЕСТВО
02 марта 2023, 07:13
Россиянина задержали за шпионаж в пользу Украины
ПРОИСШЕСТВИЯ