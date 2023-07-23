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/ деревня
23 июля 2023, 11:24
В Конго военный застрелил 13 человек на похоронах своего ребенка
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июля 2023, 12:43
Пожар в деревне Кривцово площадью 2,5 тыс «квадратов» удалось потушить
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 мая 2023, 17:05
Герман Стерлигов рассказал, как побудить людей переезжать из города в деревню
ОБЩЕСТВО
11 мая 2023, 17:16
В Подмосковье построят деревню для иммигрантов из США и Канады
ОБЩЕСТВО
08 мая 2023, 07:40
SHOT: В Оренбургской области второклассника изнасиловал сосед
ПРОИСШЕСТВИЯ
21 апреля 2023, 12:36
Пожарные спасли от огня деревню под Шатурой
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 марта 2023, 12:04
Платить или не платить: кому положен «сельский тариф» в Подмосковье и почему его могут отнять?
ОБЩЕСТВО