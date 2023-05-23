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/ жозеп боррель
23 мая 2023, 07:37
В ЕС заявили, что ВСУ уже приступили к тренировке на истребителях F-16
ПОЛИТИКА
17 мая 2023, 21:28
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине
ПОЛИТИКА
13 апреля 2023, 13:23
ЕС закупит артиллерийские снаряды для ВСУ на один млрд евро
ПОЛИТИКА