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/ загран
03 августа 2023, 11:11
В Самаре 109-летняя женщина получила загранпаспорт
ОБЩЕСТВО
06 июля 2023, 14:39
Юрист Соловьёв предложил упростить процедуру погашения долгов перед выездом за рубеж
ОБЩЕСТВО
06 июля 2023, 13:47
Политолог Орлов предложил увеличить запрещающие выезд за рубеж суммы долга
ОБЩЕСТВО
20 июня 2023, 20:18
В ЛНР начали выдавать российские загранпаспорта
ОБЩЕСТВО
01 июня 2023, 00:26
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
ОБЩЕСТВО
26 мая 2023, 16:23
В России возобновлён приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
ТУРИЗМ
23 мая 2023, 17:22
Срочники будут обязаны сдавать загранпаспорта
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 15:06
В РФ приняли закон о признании загранпаспортов недействительными
ОБЩЕСТВО
10 марта 2023, 10:14
СМИ: В РФ возобновили выдачу биометрических загранпаспортов
ОБЩЕСТВО
02 февраля 2023, 18:56
Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами
ОБЩЕСТВО
02 февраля 2023, 13:06
Приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов электронным носителем
ОБЩЕСТВО
28 декабря 2022, 18:02
Мужчина отправил в МФЦ фото убитых детей, желая получить загранпаспорт
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 ноября 2022, 10:16
В ФСБ обнародовали число выездов россиян за границу
ОБЩЕСТВО
02 ноября 2022, 07:24
В России не меняли перечень отказов в выдаче загранпаспортов из-за мобилизации
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 октября 2022, 12:03
В РФ за девять месяцев оформили рекордное число загранпаспортов с начала пандемии
ОБЩЕСТВО
25 октября 2022, 10:57
Туристический поток за границу может снизиться на 50%
ТУРИЗМ
20 сентября 2022, 13:33
В России восстановили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет
ОБЩЕСТВО
02 декабря 2021, 10:19
В подмосковных МФЦ установили более 40 криптобиокабин для оформления загранпаспорта
ОБЩЕСТВО
26 июля 2021, 22:00
Юрист оценила идею об изъятии загранпаспортов у должников
ОБЩЕСТВО
21 июля 2021, 17:38
В России отменили большинство обязательных штампов в паспорте
ОБЩЕСТВО
30 мая 2021, 08:59
В России вступил в силу новый порядок выдачи загранпаспортов
ОБЩЕСТВО
11 июля 2019, 15:00
Первая в регионе криптокабина по оформлению загранпаспортов появится в Щёлкове
ОБЩЕСТВО