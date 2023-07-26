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/ зерновая сделка
26 июля 2023, 18:07
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
ПОЛИТИКА
26 июля 2023, 12:24
Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 13:17
Кремль заявил о невозможности возвращения к зерновой сделке
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 10:39
В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 01:04
В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 17:05
Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 00:33
Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги
ПОЛИТИКА
23 июля 2023, 00:12
Зеленский призвал к созыву совета Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки
ПОЛИТИКА
21 июля 2023, 23:31
Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку
ПОЛИТИКА
21 июля 2023, 20:31
Эрдоган обсудил с Зеленским возможность продления зерновой сделки
ПОЛИТИКА
21 июля 2023, 16:13
МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
ПОЛИТИКА
21 июля 2023, 12:22
Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Африка почти не получает украинского зерна
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
20 июля 2023, 18:21
В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
ПОЛИТИКА
20 июля 2023, 12:49
СКЦ по зерновой сделке в Турции завершил свою работу
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 21:23
В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 20:08
Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 19:59
Путин: Россия проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 10:29
В МИД РФ назвали условия для возврата к обсуждению зерновой сделки
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 07:46
РИА Новости: Эксперты назвали страны, по которым ударит остановка зерновой сделки
ЭКОНОМИКА
19 июля 2023, 00:38
Украина рассматривает возможность транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 22:07
Зеленский: Провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 17:19
США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 15:24
Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 14:35
Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 13:13
Песков призвал учитывать риски безопасности зерновой сделки без России
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 12:36
Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной
ПОЛИТИКА
17 июля 2023, 22:44
Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта
ПОЛИТИКА
17 июля 2023, 21:01
Малофеев назвал зерновую сделку позорным соглашением для России
ПОЛИТИКА
17 июля 2023, 20:37
Coldiretti: Отмена зерновой сделки может потрясти мировые рынки
ПОЛИТИКА
17 июля 2023, 19:14
Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки
ПОЛИТИКА