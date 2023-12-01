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/ катар
01 декабря 2023, 12:14
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа
ПОЛИТИКА
30 ноября 2023, 10:20
Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
ПОЛИТИКА
30 ноября 2023, 08:11
В МИД Катара подтвердили продление перемирия в Газе на один день
ПОЛИТИКА
28 ноября 2023, 14:18
Глава ЦРУ прибыл в Катар для обсуждения договорённостей между Израилем и ХАМАС
ПОЛИТИКА
21 мая 2023, 16:17
Власти арабских стран осудили появление министра Израиля Бен-Гвира на Храмовой горе
ПОЛИТИКА