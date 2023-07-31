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31 июля 2023, 20:49
Песни SHAMAN и Газманова прозвучали на концерте в Пхеньяне
КУЛЬТУРА
29 июля 2023, 18:15
Блинкен считает, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР было обеспечение поставок оружия
ОБЩЕСТВО
29 июля 2023, 04:56
FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские снаряды для РСЗО «Град»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 20:09
WSJ: Путин игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке
ПОЛИТИКА
28 июля 2023, 16:05
РАН: России не нужна помощь КНДР в зоне СВО
ПОЛИТИКА
28 июля 2023, 10:19
На Западе затрепетали перед союзом России, Китая и КНДР
ПОЛИТИКА
28 июля 2023, 08:02
В КНДР США вынесли грозное предупреждение
ПОЛИТИКА
27 июля 2023, 20:51
Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР
ПОЛИТИКА
27 июля 2023, 19:44
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
ПОЛИТИКА
27 июля 2023, 10:36
Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
ПОЛИТИКА
27 июля 2023, 07:24
Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений
ПОЛИТИКА
27 июля 2023, 03:31
ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 21:20
Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 10:26
Шойгу посетит КНДР 25-27 июля
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 18:27
Офис премьера Японии сообщил, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 22:21
NHK: КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
ПОЛИТИКА
18 июля 2023, 21:50
КНДР могла запустить баллистическую ракету
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июля 2023, 09:39
Захарова заявила об отсутствии подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ
ПОЛИТИКА
13 июля 2023, 18:48
В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Северной Кореи
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июля 2023, 08:40
NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
ПОЛИТИКА
12 июля 2023, 05:18
РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
ПОЛИТИКА
10 июля 2023, 03:50
КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве
ПОЛИТИКА
26 июня 2023, 05:46
КНДР предупреждает, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны»
ПОЛИТИКА
12 июня 2023, 09:58
Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму ко Дню России
ПОЛИТИКА
12 июня 2023, 02:39
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
ПОЛИТИКА
06 июня 2023, 11:33
Стали известны подробности о пропаже граждан КНДР во Владивостоке
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 июня 2023, 10:30
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 мая 2023, 04:38
ЦТАК: Запуск северокорейского спутника окончился неудачей из-за двигателя второй ступени
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 мая 2023, 00:56
СМИ: КНДР выпустила ракету в южном направлении
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 мая 2023, 11:46
КНДР возвела огромную стену на границах с Россией и Китаем
ПОЛИТИКА
29 апреля 2023, 03:21
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»
ПОЛИТИКА
26 апреля 2023, 21:52
Байден пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерного удара по США и союзникам
ПОЛИТИКА
26 апреля 2023, 21:37
Южная Корея заручилась обещанием США об атомном ответе в случае ядерной атаки КНДР
ПОЛИТИКА
26 апреля 2023, 21:09
Байден высказался об отношениях с КНДР
ПОЛИТИКА
22 апреля 2023, 09:14
Россия подготовила «треугольник смерти» для США в Тихом океане
ПОЛИТИКА
19 апреля 2023, 12:10
Медведев ответил на планы Сеула поставить Украине оружие
ПОЛИТИКА
Показано строк 36 из 60
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