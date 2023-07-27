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/ крушение
27 июля 2023, 15:43
При крушении вертолета на Алтае погибли четыре человека
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 14:17
Очевидец рассказал о причине крушения вертолёта на Алтае
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 12:19
От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июля 2023, 11:56
Вертолет с туристами разбился в республике Алтай
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июля 2023, 15:45
Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июля 2023, 15:45
Кубанский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море в Ейске
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июля 2023, 15:35
Спасатели нашли пилота упавшего военного самолета Су-25
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июля 2023, 15:29
Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 июля 2023, 07:23
Владевшая затонувшим батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все свои аккаунты в социальных сетях
ОБЩЕСТВО
05 июля 2023, 07:33
На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 июля 2023, 16:37
Истребитель МиГ-31 разбился в Камчатском крае
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 июня 2023, 00:57
В Австралии минимум десять человек погибли при крушении автобуса
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июня 2023, 09:41
NYT: На борту потерпевшего крушение в США самолета находились ребенок и няня
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июня 2023, 08:25
ABC: В результате крушения самолета в штате Вирджиния никто не выжил
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 июня 2023, 00:11
СМИ: общее количество погибших в железнодорожной катастрофе в Индии достигло 120 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 08:10
Дети с разбившегося в Колумбии самолёта через 16 дней найдены живыми
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 08:17
Разбившийся самолёт обнаружили в джунглях Колумбии, спасатели ищут детей
ПРОИСШЕСТВИЯ
08 мая 2023, 06:14
Число погибших при крушении туристического катера в Индии выросло до 21 человека
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 17:58
Стала известна возможная причина крушения МиГ-31 в Мончегорске
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 17:53
СМИ: Потерпевший крушение МиГ-31 в Мончегорске упал в озеро
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 17:44
Пилот упавшего в Мончегорске МиГ-31 катапультировался
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 17:37
СМИ: В Мурманской области потерпел крушение военный самолет
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 апреля 2023, 20:45
Украинский пилот упавшего в Брянской области самолета назвал сумму выплаты «за задание»
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 апреля 2023, 20:24
Появилось фото пилота украинского самолета, потерпевшего крушение
ПОЛИТИКА
03 апреля 2023, 14:29
В Вологодской области разбился самолёт
ПРОИСШЕСТВИЯ
01 марта 2023, 22:40
Под Киевом произошло крушение поезда
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 февраля 2023, 17:45
Стали известны возможные причины крушения вертолета в Мурманской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 февраля 2023, 07:36
Число жертв кораблекрушения в Италии увеличилось до 60
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 февраля 2023, 17:09
В Казахстане вертолет совершил жесткую посадку, погибли четыре человека
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 февраля 2023, 16:49
Погиб советник министра спорта Ирана при крушения вертолета
ПРОИСШЕСТВИЯ