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/ максим тихомиров
24 июля 2023, 11:10
На приёме в честь 67-летия Дубны наградили отличившихся горожан
ОБЩЕСТВО
24 июля 2023, 10:00
Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне
ТУРИЗМ
18 июля 2023, 22:17
Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 21:42
Темпы строительства жилых домов в Дубне соответствуют графику
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 20:58
Спортивную зону у школы в Дубне обустроят к началу учебного года
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 20:37
Спуски к воде на Комсомольской набережной Дубны реконструируют до Дня города
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 13:50
В Дубне отметят День города
КУЛЬТУРА
18 июля 2023, 12:00
В Дубне установят новую систему освещения
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 11:30
В Дубне начали строительство скейт-парка
ОБЩЕСТВО
18 июля 2023, 11:00
В Дубне организуют круглосуточный травмпункт
ЗДОРОВЬЕ
30 июня 2023, 16:49
Культуру и традиции татарского народа представили на Сабантуе в Дубне
ТУРИЗМ
27 июня 2023, 15:50
В подмосковной Дубне подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан
ОБЩЕСТВО
22 июня 2023, 17:50
ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе
ОБЩЕСТВО
22 июня 2023, 17:31
Обновлённый рентгеновский кабинет Дубненской городской больницы откроют к сентябрю
ЗДОРОВЬЕ
22 июня 2023, 17:00
Глава Дубны Тихомиров пожелал жителям мирного неба в День памяти и скорби
ОБЩЕСТВО
21 июня 2023, 11:57
В Дубне в этом году возобновят строительство в правобережной и левобережной частях города
ОБЩЕСТВО
21 июня 2023, 11:35
На базе медсанчасти в Дубне открыли сосудистый центр
ЗДОРОВЬЕ
21 июня 2023, 11:20
В ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов
ЭКОНОМИКА
21 июня 2023, 10:47
Из Дубны на передовую отправили 5 тонн гуманитарной помощи
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 июня 2023, 10:30
До конца года квартиры в Дубне получат все обманутые дольщики
ОБЩЕСТВО
05 июня 2023, 16:53
В Дубне прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи
ОБЩЕСТВО
05 июня 2023, 16:28
Студент из Дубны стал призёром Всероссийского инженерного конкурса
ОБЩЕСТВО
05 июня 2023, 15:53
На набережной Дубны открыли посвящённую науке фотовыставку
ОБЩЕСТВО
02 июня 2023, 15:20
В Дубне открыли новую губернаторскую площадку
ОБЩЕСТВО
24 мая 2023, 10:00
В Московской области назвали дату и место празднования Сабантуя
ТУРИЗМ
22 мая 2023, 11:00
Более 300 мотоциклов проехали по улицам Дубны в день открытия сезона
ОБЩЕСТВО
19 мая 2023, 10:00
Врип главы Дубны Максим Тихомиров проконтролировал ход капремонта домов
ОБЩЕСТВО
16 мая 2023, 22:58
Максим Тихомиров будет исполнять обязанности главы Дубны
ОБЩЕСТВО