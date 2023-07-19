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/ мцд-3
19 июля 2023, 10:42
Минтранс предупредил о закрытии платформы на станции Ипподром с 20 июля
ОБЩЕСТВО
20 июня 2023, 16:21
Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты
ОБЩЕСТВО
07 июня 2023, 10:43
Карты «Тройка» бесплатно раздают на Ленинградском направлении будущего МЦД-3
ОБЩЕСТВО
18 мая 2023, 15:37
Пассажиры МТППК временно не смогут оплачивать проезд банковской картой на турникетах
ОБЩЕСТВО
11 мая 2023, 14:25
К запуску МЦД-3 обновляют станции Казанского направления
ОБЩЕСТВО
31 марта 2023, 15:23
В Химках в августе запустят МЦД-3
ОБЩЕСТВО
02 марта 2023, 13:01
Воробьёв объявил о старте благоустройства территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4
ОБЩЕСТВО