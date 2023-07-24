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/ невролог
24 июля 2023, 17:55
Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции
ЗДОРОВЬЕ
07 июля 2023, 17:45
Невролог Орлов: Судороги конечностей могут быть следствием недостатка кальция
ЗДОРОВЬЕ
07 июля 2023, 03:29
Невролог Генералов: Жара может вызывать головную боль у метеочувствительных людей
ЗДОРОВЬЕ
03 июля 2023, 16:40
Подмосковные врачи обсудили развитие диагностики и лечения заболеваний нервной системы
ОБЩЕСТВО
23 июня 2023, 11:37
Врачи МОНИКИ спасли пациента с инсультом, спровоцированным перелетом
ЗДОРОВЬЕ
23 июня 2023, 04:46
Невролог Демьяновская назвала продукты, ухудшающие работу мозга
ЗДОРОВЬЕ
19 июня 2023, 16:18
Невролог Голубинская назвала три способа спастись от магнитных бурь
ЗДОРОВЬЕ
14 июня 2023, 14:08
Невролог Хегай озвучила главный миф о коме
ЗДОРОВЬЕ
23 мая 2023, 18:00
Под строительство психоневрологического интерната в Егорьевске выделят землю
ОБЩЕСТВО
18 мая 2023, 21:10
Озвучен неожиданный признак деменции
ЗДОРОВЬЕ
16 мая 2023, 19:37
Невролог вынес страшный приговор насчет мозга Костомарова
ЗДОРОВЬЕ
21 апреля 2023, 14:56
В Шатуре до конца года снесут недостроенный психоневрологический интернат
ОБЩЕСТВО
06 апреля 2023, 06:28
Невролог Скрипченко объяснил, как отличить гипертонический криз от панической атаки
ЗДОРОВЬЕ
05 апреля 2023, 03:11
Невролог Голубинская рассказала, какие болезни скрываются за усталостью
ЗДОРОВЬЕ
03 марта 2023, 05:33
Невролог Чердак рассказала о неочевидном симптоме развития деменции
ЗДОРОВЬЕ