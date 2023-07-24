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/ новые регионы
24 июля 2023, 14:27
Балицкий раскрыл безопасный маршрут через новые регионы РФ
ОБЩЕСТВО
10 июля 2023, 15:15
Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года
ПОЛИТИКА
25 мая 2023, 18:14
Рособрнадзор: На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами РФ
ОБЩЕСТВО
19 апреля 2023, 18:36
Путин призвал помочь жителям новых регионов с низкими зарплатами
ОБЩЕСТВО
19 апреля 2023, 17:57
Путин призвал федеральный центр поддержать новые регионы
ПОЛИТИКА
19 апреля 2023, 17:43
Путин рассказал о поездке в Херсонскую область и ЛНР
ПОЛИТИКА
17 апреля 2023, 13:12
Песков рассказал, почему новые российские регионы перевели на московское время
ОБЩЕСТВО
05 апреля 2023, 18:01
Путин уличил третьи страны в подготовке терактов в новых регионах РФ
ПОЛИТИКА
21 марта 2023, 14:57
Starlink блокирует действие украинских терминалов над новыми регионами РФ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 марта 2023, 17:27
Москвичи собрали более тысячи тонн гуманитарной помощи для новых регионов
ОБЩЕСТВО