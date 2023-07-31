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/ обстрел
31 июля 2023, 11:25
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся автобус
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 июля 2023, 17:37
В Новой Каховке перекрыли газоснабжение в 20 домах из-за обстрела ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 июля 2023, 12:22
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
30 июля 2023, 09:40
В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
29 июля 2023, 08:44
В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 июля 2023, 19:28
Путин оповещен о ракетном обстреле Ростовской области
ПОЛИТИКА
28 июля 2023, 08:17
ВСУ обстреляли пропускной пункт в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июля 2023, 10:08
Два человека пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июля 2023, 02:34
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 15:04
Под обстрелом ВСУ повреждения получили вокзал и газопровод в Кременной
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 июля 2023, 01:44
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 июля 2023, 20:26
Военкор «Известий» рассказал о полученных ранениях при ударе ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 июля 2023, 20:06
Царьград: Удар по машине Бородая корректировали с дрона
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 июля 2023, 18:51
Депутат Госдумы Бородай оказался под танковым обстрелом в зоне СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 июля 2023, 18:42
Захарова: виновные в жестокой расправе над военкором Журавлевым будут наказаны
ПОЛИТИКА
22 июля 2023, 17:17
Зампред Швыткин назвал обстрел ВСУ российских журналистов посягательством на прессу
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 июля 2023, 14:00
Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 июля 2023, 21:03
Курские власти заявили о 33 прилетах при обстреле со стороны ВСУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 19:01
В Рязанской области с помощью БПЛА атакован аэродром
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 18:42
При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июля 2023, 13:56
ВСУ обстреляли белгородское село Смородино
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
20 июля 2023, 10:36
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 июля 2023, 21:35
Пушилин: При обстреле Макеевки пострадали годовалая девочка и ее беременная мать
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 июля 2023, 13:43
Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 июля 2023, 17:05
Врач Проценко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка Шамино
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 июля 2023, 13:32
В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 июля 2023, 12:01
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
16 июля 2023, 12:14
Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 июля 2023, 22:31
Рогов: ВСУ обстреляли Черниговку Запорожской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 июля 2023, 14:13
Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 июля 2023, 13:51
SHOT: При обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 июля 2023, 14:05
Женщина ранена при обстреле села Троицкое в Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 июля 2023, 10:17
Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 июля 2023, 08:58
В Белгородской области ВСУ за один час обстреляли три района
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
12 июля 2023, 19:25
Осколочные ранения получил житель Белгородской области при обстреле ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
11 июля 2023, 10:08
Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
ПРОИСШЕСТВИЯ
Показано строк 36 из 440
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