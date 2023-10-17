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/ палестина
17 октября 2023, 22:18
Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 22:09
Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 18:41
Политолог Ярошенко объяснил выгоду США в палестино-израильском конфликте
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 17:47
В Палестине раскрыли количество погибших с начала эскалации конфликта
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 октября 2023, 17:06
«Не повторяйте ошибку Украины»: Американец призвал власти США сотрудничать с РФ
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 16:56
Иордания не примет беженцев из сектора Газа
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 16:45
Глава разведки Израиля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 16:17
ООН: В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 12:44
Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 11:27
Иран готов к превентивным ударам: последние новости войны в Израиле
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 08:56
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 08:34
В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 октября 2023, 02:47
СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня в секторе Газа
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 01:00
CNN: CША посылают на помощь Израилю 2 тысячи морских пехотинцев
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 23:56
ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 21:38
Спонсоры давят на университеты США из-за ситуации в Израиле
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 21:36
Воздушную тревогу объявили в двух израильских городах
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 октября 2023, 21:11
Минздрав Палестины: Более тысячи человек могут находиться под завалами в Газе
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 октября 2023, 20:12
Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 19:35
Путин провел разговор с Нетаньяху
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 19:14
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 19:05
В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин смог переиграть Запад
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 18:59
Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 18:50
В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 октября 2023, 17:37
Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ас-Сиси
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 15:07
В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 14:09
Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути прекращения ударов Израиля по Газе
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 14:05
В Израиле назвали главные цели операции в секторе Газа
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 11:24
Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 03:01
Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 23:38
Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 21:45
Израиль эвакуировал тысячи палестинцев на южную часть сектора Газа
ОБЩЕСТВО
15 октября 2023, 21:29
Франция предупредила Иран об опасности ситуации в Израиле
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 21:15
Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль
ОБЩЕСТВО
15 октября 2023, 21:02
В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 19:32
Главы МИД России и Бразилии обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
ПОЛИТИКА
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