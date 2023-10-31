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31 октября 2023, 20:34
ХАМАС заявило об освобождении иностранных заложников в ближайшие дни
ПОЛИТИКА
30 октября 2023, 20:13
В ЦАХАЛ заявили об освобождении военнослужащей во время наземной операции
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 09:59
Глава Запорожья рассказал о случаях сдачи в плен солдат ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
15 июля 2023, 14:55
Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
10 июля 2023, 05:00
Российский боец «Топаз» назвал сумму выкупа из украинского плена
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
20 июня 2023, 14:45
Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 мая 2023, 07:18
Под Белогоровкой российские военные взяли в плен группы противника
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 мая 2023, 02:58
Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 04:43
Попавший в плен украинский военный рассказал, что его насильно призвали в ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
11 апреля 2023, 14:00
ВСУ массово сдаются в плен в районе Авдеевки
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 марта 2023, 09:52
Верховный суд: Добровольная сдача в плен считается уголовным преступлением
ОБЩЕСТВО
10 марта 2023, 06:04
Руденко заявил о возращении на Украину освобожденного из плена британца
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 февраля 2023, 12:13
Пленный Якущенко, которого ВСУ казнили кувалдой, оказался жив
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
03 февраля 2023, 05:53
В ЛНР взяли в плен украинских боевиков, которых обучали иностранные инструкторы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
02 февраля 2023, 01:51
Обученные в Британии солдаты ВСУ сдались после первых минут боя
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ