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/ румыния
14 сентября 2023, 20:10
Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
ПОЛИТИКА
14 сентября 2023, 00:16
Digi24: Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских дронов
ПОЛИТИКА
13 сентября 2023, 14:33
В Румынии обнаружены новые обломки беспилотника
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 сентября 2023, 13:56
В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной
ОБЩЕСТВО