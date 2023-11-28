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/ сергей аксёнов
28 ноября 2023, 10:38
Аксёнов доложил Путину о масштабах разрушения Крыма после шторма
ПОЛИТИКА
19 июля 2023, 06:00
Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал
ПРОИСШЕСТВИЯ
08 мая 2023, 11:12
Аксенов назвал решение Зеленского об отмене 9 мая подлым, но ожидаемым
ПОЛИТИКА
10 марта 2023, 06:54
Аксенов назвал сроки ремонта железнодорожной части Крымского моста
ОБЩЕСТВО