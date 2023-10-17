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17 октября 2023, 22:18
Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 19:42
В секторе Газа погибли 16 палестинских журналистов
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 16:56
Иордания не примет беженцев из сектора Газа
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 16:45
Глава разведки Израиля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС
ПОЛИТИКА
17 октября 2023, 08:34
В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 октября 2023, 00:33
Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 23:56
ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 22:27
ХАМАС: В Газе находятся более 200 пленных
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 октября 2023, 19:14
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 17:12
Ракетами ХАМАС обстрелян центр Израиля
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 09:52
На юге сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня
ПОЛИТИКА
16 октября 2023, 03:01
Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 23:38
Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 21:58
Армия Израиля назвала число пленённых ХАМАС жителей
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 октября 2023, 17:24
«Никаких шансов на победу»: политолог Перла раскрыл, кто проиграет в израильском конфликте
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 13:24
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к нефти по $400
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 11:55
Израиль решил отложить наземную операцию в Газе
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 09:13
Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа после израильских ударов
ПОЛИТИКА
15 октября 2023, 08:40
В ООН сообщили, на сколько часов у больниц Газы осталось ресурсов
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 14:27
В Израиле увеличилось число погибших россиян
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 14:18
Посол Нофаль сообщил, что арабы не собираются покидать сектор Газа
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 13:06
Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 12:05
Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 10:01
ЦАХАЛ ликвидировал главу воздушной системы и десятки боевиков ХАМАС
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 08:30
ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 05:50
В Сети появилось видео атаки ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 октября 2023, 05:18
Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»
ПОЛИТИКА
14 октября 2023, 03:04
ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 21:41
ЦАХАЛ заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 20:58
Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram-канала ХАМАС
ОБЩЕСТВО
13 октября 2023, 20:40
ЦАХАЛ сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 18:53
Al-Jazeera: Двое журналистов ранены во время израильского обстрела на юге Ливана
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 18:08
Израиль открыл огонь по Ливану
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 18:08
Политолог Брутер: «В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла»
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 17:03
Военэксперт Дандыкин: Движение ХАМАС могло заминировать побережья сектора Газа
ПОЛИТИКА
13 октября 2023, 13:17
ХАМАС ответил на призыв Израиля к жителям сектора Газа эвакуироваться
ПОЛИТИКА
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