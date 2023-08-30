В аэропорту Домодедово с 30 августа изменится нумерация входных групп

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет изменена таким образом:
— вход №4 → вход №1;
— вход №3 → вход №2;
— вход №2 → вход №3;
— вход №1 → вход №4;
— вход №0 → вход №5;
— вход на 2 этаже в зоне прилета международных авиалиний → вход №9.
В связи с изменением нумерации входных групп, остановка экспресс-автобуса «Аэроэкспресс», автобусов и маршрутных такси городской сети от метро «Домодедовская» теперь будут расположены 2 входной группы.
Новая схема размещения выставлена на сайте аэропорта.
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